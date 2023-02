Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Gli eventi datati 8Per i tifosi delle Beneamata di lungo corso Inter-Bologna significa soprattutto il primo gol e l’ultima partita in Serie A di Beppe Bergomi. Vi erano i rossoblù nel Meazza nerazzurro l’8di venticinque anni fa, quando Marco Branca salutava il massimo campionato dopo 240 presenze -compreso uno spareggio- e 76 reti (conquistò lo scudetto con la Samp). Quel dì al Delle Alpi di Torino Edgar Davids realizzava il primo gol in maglia bianconera. Era il giorno del trentacinquesimo compleanno di Dusko Radinovic, il quale nel ’91 conquistò la Coppa Campioni –anche se non giocò la finale- e l’Intercontinentale con la Stella Rossa. Oggi compie mezzo secolo Gianluca Colonnello, centocinque gare in A (Perugia, Lecce) e127 nel torneo cadetto. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su ...