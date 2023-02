8 febbraio 2009 | il colpo da maestro di Luca Cigarini | Cagliari-Atalanta 0-1

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il siluro vincente diche trascinò l’alla vittoria contro ildi Massimiliano Allegri 8, quella di Delneri è un’che ha già raggiunto la sua salvezza grazie allo stupendo girone d’andata: la voglia d’Europa si respira in quel di Bergamo, e per cullare il sogno serve fare qualche punto fuori dalle mura amiche, cominciando da unche si ritrova nella stessa situazione dei nerazzurri. Partita la gara e i nerazzurri si dimostrano molto offensivi rispetto agli uomini di Allegri, grazie soprattutto a Ferreira Pinto e. Ad inizio ripresa i padroni di casa alzano il ritmo con Acquafresca che scalda i guanti ad un giovanissimo Andrea Consigli. Nonostante ciò, la Dea ...

Il siluro vincente di Luca Cigarini che trascinò l'Atalanta alla vittoria contro il Cagliari di Massimiliano Allegri 8, quella di Delneri è un'Atalanta che ha già raggiunto la sua salvezza grazie allo stupendo girone d'andata: la voglia d'Europa si respira in quel di Bergamo, e per cullare il sogno serve ......repertorio italiano e internazionale pubblicati tra l'inizio degli anni Sessanta e la fine del. Nella serata finale di sabato 11, tutti gli artisti interpreteranno di nuovo il proprio ...

Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia : News Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia

Vi ricordate Nel 2009 Marco Carta vinse il Festival di Sanremo: per ... vistanet

“La scelta” su Eluana le ragioni sbilanciate Avvenire

Too much Vibo for Bcc Lega Pallavolo Serie A

Wonderful night and Italian Cup for Tonno Callipo Lega Pallavolo Serie A

Daniele Gatti e l' Elias di Felix Mendelssohn per la STagione sinfonica dell' Accademia Nazionale di Santa Ceclia. all' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. (ANSA) ...Non prendete appuntamenti per la serata di mercoledì 8 febbraio perché presso le sale del Cinema Gabbiano di Senigallia e del Cinema Masetti di Fano alle ore 21:15 sarà presente – in straordinaria con ...