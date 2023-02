7 Febbraio 2023 – Francia | quasi un milione di persone in piazza contro riforma delle pensioni Continua a salire il numero delle vittime per terremoto tra Turchia e Siria

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Secondo il ministero dell’Interno francese 757.000hanno manifestato in tutto il Paese, di cui 57.000 a Parigi, per il terzo giorno di mobilitazionela. E’ salito a 7366 il bilanciocomplessive, tra, del potenteche ieri ha colpito i due paesi. La Cina ha rifiutato una richiesta degli Stati Uniti per una chiamata tra il capo del Pentagono Lloyd Austin e la suaparte di Pechino sabato 4, il giorno in cui è stato abbattuto il presunto pallone spia. Almeno seisono rimaste uccise in un attacco armato, attribuito a terroristi jihadisti, ...