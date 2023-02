38 388 punti per una leggenda | LeBron James diventa il miglior marcatore della Nba di tutti i tempi – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 8 febbraio 2023), 38 anni da Akron, Ohio, è appenato il cestista dell’Nba che ha segnato il maggior numero dinella storia del campionato. Mentre era ancora in corso la partita tra i suoi Los Angeles Lakers e Oklahoma City,ha superato il vecchio record detenuto dalladei Lakers, Kareem Abdul-Jabbar. Per quasi quattro decenni, Abdul-Jabbar ha tenuto in piedi il muro dei 38.387segnati nel corsosua indimenticabile carriera. Il nuovo re, la nuovadei Lakers e del basket mondiale ce l’ha fatta oggi. Ora è arrivato a 38.388.Raymoneè nato il 30 dicembre 1984 da una madre adolescente, Gloria, e da un padre delinquente ...