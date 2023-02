11 200 le vittime Erdogan fra le macerie Le proteste dei turchi | ' Qui case di carta'

Come era prevedibile il numero delleaumenta con il passare dei minuti. Al momento sono oltre 11.i morti , almeno 8.574 in Turchia e 2.662 in Siria. Il totale dellefinora ...- Si aggrava il bilancio delledel sisma che ha colpito Turchia e Siria. Sono 9.500 i morti accertati, migliaia i feriti mentre si continua a scavare fra le macerie. Ancora nessuna notizia dell'italiano Angelo ...

Terremoto tra Turchia e Siria, il bilancio supera 11'200 morti RSI.ch Informazione

Terremoto in Turchia, almeno 200 morti. L'Italia ferma i treni al Sud IL GIORNO

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 11.200 morti. Erdogan fa mea ... Agenzia ANSA

Terremoto Turchia-Siria, il bilancio supera i 11'200 morti tvsvizzera.it

Report vittime sulla Strada Statale 106, oltre 200 decessi in un ... Calabria 7

Il bilancio del terremoto in Turchia e Siria supera i 11.200 morti. Lo rendono noto fonti ufficiali. I funzionari e i medici hanno dichiarato che 8.57 ...Dà l'immagine di un'ecatombe il terremoto che si è abbattuto sul Sud della Turchia e la Siria. Le vittime salgono di ora in ora e il numero dei ...