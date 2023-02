Ziliani provoca | “Alla Juve non servono Vlahovic e Chiesa per evitare la B | ma il Governo!”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 7 febbraio 2023) Di seguito il tweet pubblicato dal giornalista de Il Fatto Quotidiano sul proprio profilo Twitter ufficiale: GENOA, ITALY – MAY 6: Massimiliano Allegri head coach ofntus looks on as he enters the pitch prior to kick-off in the Serie A match between Genoa CFC andntus at Stadio Luigi Ferraris on April 30, 2022 in Genoa, Italy. (Photo by Getty Images)“In realtà ‘viene da ridere’ perché perla B tutti sanno che non basta vincere a Salerno. Per salvare lantus da una condanna anche più dura non, ma il governo, il ministro dello sport e il Palazzo del Calcio: tutti già scesi in campo“. In realtà “viene da ridere” perchè perla B tutti sanno che non basta vincere a Salerno. Per salvare la ...