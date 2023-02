Zelensky a Sanremo | ci hanno fregato

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 7 febbraio 2023) Questa storia dila trovo veramente straordinaria. Come sapete, il presidente ucraino avrebbe dovuto partecipare al festival die, infatti, ne abbiamo discusso per settimane chiedendoci se fosse opportuno o meno. C’è chi, come Cerasa, si è sin da subito detto felici della sua partecipazione e chi invece, come il sottoscritto, ha sin da sollevato i propri dubbi evidenziando comenon c’entrasse una mazza con. Chi, a differenza di Cerasa, ha condotto qualche programma televisivo sa infatti perfettamente quanto possa essere difficile, dopo aver presentato Fedez, aprire un “piccolo spazio pubblicità” per. Non perchémi stia sulle scatole, ma semplicemente perchéè il contenitore sbagliato ...