Zeekr X | il crossover cinese arriva in Europa

Dalla Cina con ambizione. Immagini, e nome, ufficiali perX, ilelettrico con cui il colosso Geely , proprietario anche di Volvo e Lotus e azionista di rilievo di Mercedes - Benz AG , sbarcherà in Europa a breve termine, entro il 2023 . La ...Laha svelato la X, primo modello del marchio del gruppo Geely pensato anche per il mercato europeo, dove arriverà nella seconda parte dell'anno. Si tratta di unaelettrica dalle linee ...

Zeekr X è il nuovo crossover compatto dell'azienda cinese Geely che si prepara ad esordire sul mercato europeo.The company had also revealed that the demand for EVs is expected to jump in 2023 due to the improvements in charging infrastructure and the car’s price falling in line with diesel and petrol engine ...