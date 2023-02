Zaniolo verso Milano | poi il volo per Istanbul e la firma col Galatasaray

si aggregherà a vecchie conoscenze della Serie A come Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira e Sergio Oliveira, suo ex compagno nella Capitale con cui ha trionfato in Conference League.La conferma cheè già in viaggioIstanbul dove farà poi le visite mediche invece è arrivata da Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di calciomercato. Su Instagram si vede l'...

Zaniolo verso il Galatasaray: addio alla Roma vicino. Rivivi la diretta Corriere dello Sport

Zaniolo verso il Galatasaray: su Instagram spunta il “like” al club turco ForzaRoma.info

Roma, Zaniolo verso il Galatasaray: dettagli e cifre dell'operazione Tuttosport

Zaniolo verso il Galatasaray, accordo in chiusura AGI - Agenzia Italia

Zaniolo verso la Turchia RaiNews

Secondo quanto riportato da Sky Sport 24 Niccolò Zaniolo, che è stato accostato al Milan nel corso della sessione invernale di mercato, sarebbe in partenza per la Turchia e ...I club stanno limando gli ultimi dettagli (a Trigoria incasseranno circa 20 milioni più bonus). Se tutto dovesse andare per il verso giusto, per Zaniolo - già da stasera - la Roma si trasformerebbe in ...