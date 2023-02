Zaniolo verso il Galatasaray | incassa anche l’Inter

(Di martedì 7 febbraio 2023) Nicolòad un passo dalLa Roma ha dato il via libera a Nicolòdi volare in Turchia per firmare il suo contratto con il. L’accordo tra i giallorossi e i turchi è stato trovato sulla base di 15 milioni di euro e altri 8 di bonus, come riferito da Gianluca Di Marzio. Ein tutto questo? I nerazzurri al momento della cessione ai giallorossi avevano inserito una percentuale sulla futura rivendita del 15%. Se le cifre saranno confermate nelle casse del club di Viale della Liberazione entreranno poco più di 2 milioni di euro. Da capire se questa cifra dovrà esseere calcolata con i bonus o senza: se i bonus saranno inclusi si salirà a 3 milioni. L'articolo proviene da intermagazine.

Il casoè finalmente giunto alla sua conclusione, con l'attaccante in viaggioIstanbul e la Roma che può consolarsi con qualche milioncino in cassa. Nel corso della trasmissione 'Te la do io ...Se tutto dovesse andare per ilgiusto, per- già da stasera - la Roma si trasformerebbe in un ricordo del passato. Leggi i commenti Calciomercato: tutte le notizie 7 febbraio - 12:21

