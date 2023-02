Zaniolo verso il Galatasaray | accordo in chiusura

(Di martedì 7 febbraio 2023) AGI - Nicolo', l'affare è ormai in dirittura d'arrivo. Dopo l'interessamento del club turco nei giorni scorsi, ora ladell'è data per imminente tant'è che il giocatore dovrebbe partire già nel pomeriggio alla volta di Istanbul per le firme sul contratto. Il classe '99, fatto fuori dal progetto tecnico della Roma dopo i malumori delle ultime settimane, dovrebbe legarsi ai giallorossi di Turchia per quattro anni, percependo una cifra che si aggira intorno ai 3 milioni di euro annui. Nelle casse della Roma dovrebbero invece entrare circa 22 milioni di euro complessivi, quindi qualcosa in meno rispetto a quello che richiedeva il club capitolino e che il Bournemouth aveva messo sul piatto in precedenza.si aggregherà a vecchie conoscenze della Serie A come ...

Nicolò e il trasferimento il Galatasaray: tutti gli aggiornamenti sul giallorosso Sono ore decisive per il passaggio di Nicolò al Galatasaray. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull'... A meno di clamorose sorprese oggi dovrebbe imbarcarsi per una Turchia devastata dal dramma ... A testimoniarlo anche una storia della mamma in viaggio proprio Milano. Pinto incassa così ...

Secondo quanto riportato da Sky Sport 24 Niccolò Zaniolo, che è stato accostato al Milan nel corso della sessione invernale di mercato, sarebbe in partenza per la Turchia e ...I club stanno limando gli ultimi dettagli (a Trigoria incasseranno circa 20 milioni più bonus). Se tutto dovesse andare per il verso giusto, per Zaniolo - già da stasera - la Roma si trasformerebbe in ...