Zaniolo-Galatasaray ci siamo | svelate le cifre dell’operazione!

(Di martedì 7 febbraio 2023) La telenovelasembra essere finalmente finita, dopo un mese da separato in casa Nicolòha scelto la sua prossima destinazione. Il calciatore italiano si accaserà alinsieme a Mauro Icardi e Dries Mertens, l’operazione è ormai definita e nelle prossime ore il talento italiano approderà in Turchia per visite mediche e contratto.Calciomercato, i dettagli dell’operazione A rivelare i dettagli dell’operazione è stato Fabrizio Romano che con il suo classico “Here We Go” ha praticamente annunciato il passaggio dal giallorosso italiano a quello turco. Queste le condizioni del trasferimento: Trasferimento a titolo definitivo a 20 milioni di euro, clausola rescissoria da 35 milioni, contratto ...

Manca sempre meno alla fumata bianca definitiva che porterà Nicolòal. Il calciatore si è messo in viaggio in mattinata e ora è a Milano con la famiglia, in attesa del via libera per volare in Turchia con alcuni dirigenti delalla ...ROMA - Sono ore caldissime per il futuro dialla Roma . Dopo i giorni tesi del calciomercato di gennaio, tra il tentativo fallito del ... adesso a fare sul serio è ildel ...

Diretta Zaniolo al Galatasaray: ore decisive per l'addio alla Roma, si tratta sui diritti Corriere dello Sport

Zaniolo al Galatasaray: ultimi dettagli. Il giocatore pronto a partire GianlucaDiMarzio.com

Roma, fatta per Zaniolo al Galatasaray: per l'azzurro contratto fino al 2027 - Sportmediaset Sport Mediaset

LIVE ZANIOLO - I dettagli dell'accordo con il Galatasaray. Il giocatore in viaggio verso Milano. Nel... Voce Giallo Rossa

TOP NEWS Ore 13 - Zaniolo-Galatasaray: ci siamo. Juve: caos sulle frasi del pm TUTTO mercato WEB

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Manca sempre meno alla fumata bianca definitiva che porterà Nicolò Zaniolo al Galatasaray. Il calciatore si è messo in viaggio in mattinata e ora è a Milano con la famiglia, in attesa del via libera p ...