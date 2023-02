Zaniolo-Galatasaray | ci siamo | manca solo la firma

(Di martedì 7 febbraio 2023) Nicolòè atterrato in Turchia e attende di svolgere le visite mediche Nicolòè atterrato a Istanbul. Il giocatore attende di svolgere le … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ore 12.02 - È fatta per il passaggio dial. Come riportato da Sky, il trasferimento sarà a titolo definitivo e alla Roma andranno circa 20 milioni più bonus. Il calciatore firmerà ...ROMA - Sono ore caldissime per il futuro dialla Roma . Dopo i giorni tesi del calciomercato di gennaio, tra il tentativo fallito del ... adesso a fare sul serio è ildel ...

Zaniolo è in Turchia: il benvenuto del Galatasaray e il beffardo messaggio di Nicolò a Mou La Gazzetta dello Sport

Roma, fatta per Zaniolo al Galatasaray: per l'azzurro contratto fino al 2027 - Sportmediaset Sport Mediaset

Zaniolo-Galatasaray, la rabbia dei tifosi: “I soldi dovevano andare ai terremotati” ForzaRoma.info

Roma, Zaniolo ad un passo dal Galatasaray: pronto a volare in Turchia Fantacalcio ®

LIVE Zaniolo in volo: “Un abbraccio a tutti”. Sbarco previsto alle 19 a Istanbul. Intanto sli ... RomaNews

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Calciomercato Roma: Zaniolo è in Turchia, visite nelle prossime ore. Accordo col Galatasaray: 20 milioni più bonus ...