Zaniolo-Galatasaray | affare ai dettagli Inter spettatrice interessata

(Di martedì 7 febbraio 2023)Nicolòagli ultimi. Giocatore della Roma pronto a partire.essata. ULTIMI– Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Nicolòè a un passo dal. Dopo il sì di ieri da parte del giocatore, nella notte sono stati compiuti ulteriori passi in avanti, decisivi. La Roma attendeva solo che il Club turco formalizzasse l’offerta per il calciatore italiano, che aveva già trovato un accordo di massima (un contratto di quattro anni e mezzo a 3,5 milioni di euro, con clausola rescissoria fissata a 35 milioni di euro). Unche vede l’essata, visto ...

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, si è chiusa la trattativa tra Galatasaray e Roma per la cessione di Nicolò Zaniolo. Il club turco verserà nelle case ...

Zaniolo al Galatasaray: ci siamo. Come riporta Fabrizio Romano l'accordo tra i club è stato raggiunto per una cessione a titolo definitivo per una cifra attor ...