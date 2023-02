Zaniolo al Galatasaray | l’ex Roma vola in Turchia

(Di martedì 7 febbraio 2023)– Nicolòal, adesso ci siamo. Dopo i contatti avviati da giorni tra lae il club turco, l’affare è arrivato alle battute finali. Nonostante il terremoto che ha devastato la parte del confine trae Siria abbia rallentato la trattativa, le parti sono rimaste in contatto anche nella notte per limare gli ultimi dettagli e per giungere a un’intesa totale: sono state sistemate le questioni contrattuali e, secondo quanto riporta Sky Sport, nel pomeriggio di oggi, martedì 7 febbraio, è prevista la partenza diper la. Ilha battuto la concorrenza offrendo 15 milioni più 7 di bonus, mentre lacontava di strappare 2-3 milioni in più dopo l’inserimento del Fenerbahce. Per ...

La trattativa tra la Roma e ilè ai dettagli finali, ma nel frattempo il club giallorosso ha dato il via libera aa volare in Turchia . Il calciatore ha appena lasciato l'hotel Melià dove si trovava a Milano con ...ROMA - Sono ore caldissime per il futuro dialla Roma . Dopo i giorni tesi del calciomercato di gennaio, tra il tentativo fallito del ... adesso a fare sul serio è ildel ...

Roma, Zaniolo si prepara a volare ad Istanbul: “Siamo in partenza” – LIVE ForzaRoma.info

Roma, fatta per Zaniolo al Galatasaray: per l'azzurro contratto fino al 2027 - Sportmediaset Sport Mediaset

Zaniolo-Galatasaray, è fatta: a breve la partenza del giocatore per la Turchia Milan News

Diretta Zaniolo al Galatasaray: Nicolò in partenza da Linate: "Un abbraccio a tutti" Corriere dello Sport

Non solo Zaniolo: il Galatasaray ha provato a prendere Coutinho, il brasiliano ha rifiutato TUTTO mercato WEB

La trattativa tra la Roma e il Galatasaray è ai dettagli finali, ma nel frattempo il club giallorosso ha dato il via libera a Zaniolo a volare in Turchia. Il calciatore ha appena ...La firma ufficiale ancora non c'è, ma la trattativa ormai è in dirittura d'arrivo. Il giocatore partirà per Istanbul dove farà le visite mediche ...