Zaniolo al Galatasaray | giocatore parte per la Turchia

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nicolòal, adesso ci siamo. Dopo i contatti avviati da giorni tra la Roma e il club turco, l’affare è arrivato alle battute finali. Nonostante il terremoto che ha devastato ladel confine trae Siria abbia rallentato la trattativa, le parti sono rimaste in contatto anche nella notte per limare gli ultimi dettagli e per giungere a un’intesa totale: sono state sistemate le questioni contrattuali e, secondo quanto riporta Sky Sport, nel pomeriggio di oggi, martedì 7 febbraio, è prevista lanza diper la. Ilha battuto la concorrenza offrendo 15 milioni più 7 di bonus, mentre la Roma contava di strappare 2-3 milioni in più dopo l’inserimento del Fenerbahce. Per ...

L'addio alla Roma e alla Serie A adesso è davvero imminente. Nicolóè pronto a diventare un nuovo giocatore dele, già nelle prossime ore, il classe '99 dovrebbe partire per Istanbul dove firmerà un contratto che lo legherà al club turco per i ...AGI - Nicolo', l'affare è ormai in dirittura d'arrivo. Dopo l'interessamento del club turco nei giorni scorsi, ora la chiusura dell'accordo è data per imminente tant'è che il giocatore ...

È fatta per il trasferimento di Zaniolo in Turchia: l'accordo è stato trovato e il giocatore è pronto a partire per la sua nuova avventura.