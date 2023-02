Zaniolo al Galatasaray | È Ufficiale! | Primapagina

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ilha messo le mani su una delle gemme più preziose del nostro calcio: Nicolò. L’esterno italiano ha preso la sua valigia e volato in direzione Istanbul per unirsi alla squadra turca. La Roma ha ricevuto un’offerta economica che ha fatto breccia nel cuore della dirigenza giallorossa, una cifra di circa 23 milioni, di cui 15 di parte fissa e il restante di bonus. Un modo per dare meno soldi all’Inter che detiene il 15% sulla rivendita. Il giocatore percepirà 3,6 milioni a stagione fino al 2027 e sarà presente negli accordi una clausola rescissoria variabile e in discesa nel corso degli anni. Prima di lasciare definitivamente l’Italia, Nicolòè stato intercettato dai colleghi di Sky Sport all’uscita dall’albergo: “Confermo che sono in partenza – la breve dichiarazione del fantasista -. Un abbraccio a ...

