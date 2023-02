(Di martedì 7 febbraio 2023) Manca sempre meno alla fumata bianca definitiva che porterà Nicolòal Galatasaray. Il calciatore si è messo in viaggio in mattinata e ora è acon la famiglia, in attesa del via...

Manca sempre meno alla fumata bianca definitiva che porterà Nicolòal Galatasaray. Il calciatore si è messo in viaggio in mattinata e ora è acon la famiglia, in attesa del via libera per volare in Turchia con alcuni dirigenti del Galatasaray alla ...Nel video compare l'interno di una macchina che viaggia in autostrada - direzionee, nel ... Se tutto dovesse andare per il verso giusto, per- già da stasera - la Roma si trasformerebbe ...

Zaniolo a Milano, aspetta via libera per la Turchia - Lazio Agenzia ANSA

Zaniolo verso Milano, poi il volo per Istanbul e la firma col Galatasaray La Gazzetta dello Sport

LIVE: Zaniolo in viaggio verso Milano, poi la partenza per Istanbul RomaNews

Zaniolo in viaggio verso Milano: nelle prossime ore il volo per Istanbul Il Romanista

Il Galatasaray insiste per Zaniolo: emissari del club a Milano per parlare con l'agente TUTTO mercato WEB

Manca sempre meno alla fumata bianca definitiva che porterà Nicolò Zaniolo al Galatasaray. Il calciatore si è messo in viaggio in mattinata e ora è a Milano con la famiglia, in attesa del via libera p ...(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Manca sempre meno alla fumata bianca definitiva che porterà Nicolò Zaniolo al Galatasaray. Il calciatore si è messo in viaggio in mattinata e ora è a Milano con la famiglia, in ...