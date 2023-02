Zaniolo a Galatasaray | la Roma gli dà l' ok per volare in Turchia

ROMA - Sono ore caldissime per il futuro dialla Roma . Dopo i giorni tesi del calciomercato di gennaio, tra il tentativo fallito del ... adesso a fare sul serio è ildel ...Non è un mistero che il tecnico portoghese vorrebbe dei rinforzi in tutti i settori del campo, in particolare a centrocampo dove si sta ultimando la cessione diale dove vanno ...

Diretta Zaniolo al Galatasaray: la Roma autorizza il viaggio a Istanbul, pronto volo da Linate Corriere dello Sport

Zaniolo-Galatasaray: la Roma autorizza il calciatore, firma in giornata – LIVE ForzaRoma.info

Zaniolo-Galatasaray, è fatta: a breve la partenza del giocatore per la Turchia Milan News

Roma, fatta per Zaniolo al Galatasaray: per l'azzurro contratto fino al 2027 - Sportmediaset Sport Mediaset

Zaniolo e la clausola col Galatasaray. Così la Roma potrà incassare altri 5 milioni di euro TUTTO mercato WEB

Zaniolo al Galatasaray: è fatta per il trasferimento dell'attaccante della Roma al club turco. Scopriamo quali sono le cifre della trattativa.Il calciatore è in partenza per Istanbul, dove diventerà un nuovo calciatore del Galatasaray Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Di Marzio (@gianlucadimarzio) Giunta al t ...