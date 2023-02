Yellowstone | la serie con Kevin Costner sta per finire? Si pensa a uno spinoff con Matthew McConaughey

Leggi su movieplayer

(Di martedì 7 febbraio 2023) La pluripremiatawestern, arrivata alla sua quinta stagione, potrebbeprima del previsto. Le ultime indiscrezioni parlano di un nuovocon. Emergono in rete indiscrezioni shock direttamente da The Hollywood Reporter., western condi recente vincitore del Golden Globe come migliore attore in unadrammatica proprio grazie al ruolo di Jon Dutton, potrebbeprima del previsto. La causa sarebbe da imputare ai numerosi impegni di. L'attore aveva chiesto di poter lavorare soltanto per una settimana nella seconda parte della quinta stagione, in arrivo quest'estate. Ma nel frattempo il co-creatore Taylor Sheridan starebbe ...