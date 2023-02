Yana uccisa dal fidanzato | l' autopsia | ' Quando è stata rinchiusa nel trolley era ancora viva'

Dunque,Malayko, la 23enne di origine ucraina assassinata il 20 gennaio scorso, non sarebbe morta per i traumi conseguenti ai colpi di Dumitru, ma perché non poteva respirare chiusa nella ...Malayko è morta per asfissia e lesioni. Lo rivela l'autopsia effettuata sul corpo della giovane ucrainadall'ex fidanzato Dumitru Stratan, 33 anni, il 20 gennaio e il cui corpo è stato ...

Yana è morta dentro al trolley, soffocata, dopo che il suo aguzzino l'ha colpita con una spranga. Dumitru Stratan, che della ragazza era il fidanzato, prima di abbandonare la valigia ...Yana Malayko sarebbe stata ancora viva quando l’ex fidanzato Dumitru avrebbe messo il suo corpo in una valigia: è questa un’altra ...