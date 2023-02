Yana Malayko | era ancora viva quando è stata chiusa in valigia

Leggi su 361magazine

(Di martedì 7 febbraio 2023) . Ad accertarlo è stato il referto del medico legale Nuovi dettagli si aggiungono al caso di omicidio di. Le prime indiscrezioni sulle cause del decesso emerse nei giorni scorsi, parlavano di morte per soffocamento. Si pensava all’uso di un cuscino, ma la realtà sarebbe ben diversa. Secondo il primo report del medico legale, la poveraeranella. Dumitru, l’ex fidanzato della giovane, dopo averla colpita al volto probabilmente con una spranga di ferro, non si sarebbe accorto che la giovane eraha deciso di chiuderla in un trolley per meglio trasportarla e non dare nell’occhio. Ed è qui che la giovane avrebbe ...