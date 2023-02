WWE | Summerslam al Ford Field di Detroit | ufficiale

(Di martedì 7 febbraio 2023) La WWE, con un comunicato, ha confermato che la prossima edizione disi terrà aldi, Michigan. “The Biggest Party of the Summer” si terrà il prossimo 5 agosto, sempre di sabato, come riportato dal TheNews. La federazione di Stamtorna aperdopo l’edizione del 1993. L’ultima volta, invece, che ilha ospitato un evento WWE è stato il 2007 per l’edizione numero 23 di Wrestlemania (allora ci furono più di 80.000 spettatori). Per i più avventurieri di voi lettori, i biglietti saranno in vendita tra due mesi, ovvero dal 14 aprile. Let's get ready to PARTY,!#is ...

... ricordiamo, è uno dei quattro "Big Four" ovvero i 4 PPV originali dellache comprendono WrestleMania,e Royal Rumble. Survivor Series, la storia del PPV Come detto poco sopra, ...... ricordiamo, è uno dei quattro "Big Four" ovvero i 4 PPV originali dellache comprendono WrestleMania,e Royal Rumble. Survivor Series, la storia del PPV Come detto poco sopra, ...

SummerSlam 2023: annunciate data e location The Shield Of Wrestling

Steve Austin avrebbe dovuto prendere parte anche a SummerSlam ... World Wrestling

WWE SummerSlam 2022: match program, dove vederlo in tv e streaming Tuttosport

WWE SummerSlam: Lesnar solleva il ring, ma vince ancora Reigns Corriere dello Sport

Elimination Chamber: la Top 10 dei pod distrutti The Shield Of Wrestling

WWE announced Tuesday that SummerSlam 2023 will be held at Ford Field in Detroit on Aug. 5. WWE Executive Vice President of Talent Dan Ventrelle said the following about the decision to choose Detroit ...SummerSlam marks the first WWE event to be held at Ford Field since WrestleMania in 2007 and the first SummerSlam to take place in the state of Michigan since 1993.