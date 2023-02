WWE | Dragon Lee sembra essere vicino al debutto

(Di martedì 7 febbraio 2023) L’arrivo diLee a “NXT” è molto atteso da quando ha firmato ufficialmente il suo accordo con la WWE a dicembre. Secondo quanto riferito, c’erano piani per presentarlo al pubblico di “NXT” durante il fine settimana al Vengeance Day, ma problemi di visto gli hanno impedito di recarsi a Charlotte per qualsiasi tipo di apparizione. Ciò non ha impedito a Lee di anticipare il suo imminentesu Twitter ieri. “Molto presto”, ha twittato Lee, seguito dall’emoji delle mani di preghiera, segnalando così la speranza che i suoi problemi vengano risolti rapidamente per consentirgli di raggiungere il WWE Performance Center di Orlando. La firma di Lee ha rappresentato un cambiamento nell’approccio della WWE al roster “NXT” – di nuovo. Alla fine dell’era Black and Gold, “NXT” era pieno di ex beniamini indie e talenti internazionali. Tuttavia, ...

