Wta Linz 2023 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 8 febbraio con Errani

Leggi su sportface

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ilcon glie l’didiper quanto riguarda il Wta di. Si completa ildel primo turno, e in contemporanea vanno già in scena i primi match del secondo turno. Per quanto riguarda i primi, in campo anche Sara, che apre ilnel Match Court 1 contro la tedesca Friedsam.CENTER COURT Dalle 12:00 – Parks vs (4) Kalinina A seguire – (3) Begu vs Tauson A seguire – Brengle vs Grabher Non prima delle 18:30 – TBD vs TBD A seguire – (8) Potapova vs Niemeier MATCH COURT 1 Dalle 12:00 – Friedsam vsA seguire – ...