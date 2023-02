WTA Linz 2023 | Camila Giorgi spazza via Jaqueline Cristian e va agli ottavi

Leggi su oasport

(Di martedì 7 febbraio 2023) Nel tardo pomeriggio italiano si è concluso il match del primo turno del tabellone principale del torneo Upper Austria Ladiesdi tennis, di categoria WTA 250, in programma a(Austria): sul cemento indoor l’azzurraliquida la romenacol punteggio di 6-1 6-2 in un’ora e cinque minuti di gioco.sfida con la vincente del match tra la romena Irina-Camelia Begu, testa di serie numero 3, e la danese Clara Tauson, in campo domani. Nel primo parziale c’è subito lo strappo in favore dell’azzurra, che dopo essersi trovata sotto 0-30 nel gioco d’apertura, con un parziale di 12 punti a 2 ottiene il break a 15 nel secondo game.riesce anche a portarsi sul 5-1 con un ...