Wired Next Fest compie 10 anni

Si presenta così ilFest Trentino , il nuovo festival che va ad arricchire l'offerta di grandi eventi in Trentino e che il 6 e 7 maggio metterà in vetrina a Rovereto i tanti attori della ...IlFest , il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all'innovazione e all'impatto delle tecnologie digitali, festeggia il suo decimo anniversario. Nato nel 2013 con l'...

Wired Next Fest: festeggia i 10 anni e riparte da Rovereto WIRED Italia

Star Trek Picard: una guida per prepararsi alla terza stagione WIRED Italia

Kety Fusco e la sua arpa futurista in 2072 WIRED Italia

Netflix fa marcia indietro sullo stop alle password condivise (per ora) WIRED Italia

Wired Next Fest, cosa seguire oggi venerdì 7 ottobre WIRED Italia

Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione e all’impatto delle tecnologie digitali, festeggia il suo decimo anniversario. Nato nel 2013 con l ...A major new UN report says we’ve ignored the role of environmental degradation in fueling the superbugs that kill 1.27 million people each year.