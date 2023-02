West Ham | per Rice non bastano 110 milioni | la richiesta del club

(Di martedì 7 febbraio 2023) IlHam è intenzionato ad incassare una cifra record per il cartellino di Declan, centrocampista della nazionale inglese Secondo quanto riportato dal Sun, nella prossima sessione di calciomercato si aprirà una vera e propria asta tra le big della Premier League per il cartellino di DeclandelHam. Illondinese avrebbe già rifiutato una prima offerta del Manchester United da 110di euro. Ladegli Hammers sarebbe infatti di almeno 130. Sul giocatore ci sono anche Arsenal e Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

