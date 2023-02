“Vorrei un terzo figlio | ma mio marito è contrario | che fare?”

(Di martedì 7 febbraio 2023) Salve dottoressa, sono una mamma di due bimbi piccoli che hanno due e un anno. È da tanto tempo che custodisco dentro di me il desiderio di un, ma mio. Ho cercato più volte di proporglielo, magari non subito, ma appena i bambini sarebbero diventati più grandi e autonomi. La sua risposta, però, è sempre stata: ma dove lo mettiamo un altro, pensa ai pensa ai costi, già facciamo fatica ecc. Devo aggiungere che questo mio desiderio è nato poco dopo la perdita di mia madre alla quale ero molto legata, e può essere che una parte di questo mio desiderio sia legato a quello. Ora è da un po’ di tempo che cerco di evitare l’argomento perché so che loi solo innervosire. Lui il mese scorso mi ha anche fatto la proposta di matrimonio, che tra parentesi ...

Cosa fare quando si desidera un terzo figlio ma il proprio compagno è contrario La risposta della psicologa su GravidanzaOnLine.