(Di martedì 7 febbraio 2023) - Un'altra morte sul lavoro: un giovane33enne di origini siciliane ha perso la vita in seguito a unadi gas avvenuto nella notte a, in provincia di Alessandria, nel...

- Un'altra morte sul lavoro: un giovane operaio 33enne di origini siciliane ha perso la vita in seguito a unadi gas avvenuto nella notte a, in provincia di Alessandria, nel cantiere del Terzo Valico. Un suo collega è ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Novi in codice giallo: non ...È accaduto a, nell'Alessandrino, e a visto coinvolti due operai. Uno è deceduto, il ... a causare lo scoppio potrebbe essere stata l'esplosione di una bombola o unadi gas durante un' ...

Fuga di gas nel Terzo valico, un operaio morto e un altro gravemente ustionato La Repubblica

Voltaggio, fuga di gas nel cantiere del Terzo Valico: un operaio morto un altro ferito TGLA7

Fuga di gas nel cantiere del Terzo Valico a Voltaggio: un operaio è morto, uno è ferito Quotidiano Piemontese

Alessandria, esplosione in un cantiere del Terzo Valico: morto un ... Open

Fuga di gas nel cantiere Tav Terzo Valico: morto un operaio di 33 ... Fanpage.it

I due investiti da una fiammata dopo una fuga di gas. Stanotte intorno all’una si è verificato un incidente sul lavoro nel cantiere del terzo valico a Voltaggio nell’Alessandrino. Gravemente ustionato ...A Voltaggio (Alessandria) un operaio è morto e un altro è rimasto ferito in un'esplosione in un cantiere della linea ferroviaria del Terzo Valico, tra Piemonte e Liguria. La vittima sarebbe un trasfer ...