Volley femminile | quale possibile Italia senza Paola Egonu | ambizioni da rivedere verso in basso?

Leggi su oasport

(Di martedì 7 febbraio 2023) La rabbia di, espressa con crudezza dopo la sconfitta nella semifinale dei Mondiali contro il Brasile, non si è ancora placata del tutto. La lontananza dell’opposta veneta, impegnata nel campionato turco che ora sta rispettando lo stop imposto per via del terremoto terribile che ha colpito la parte meridionale della Turchia, non sembra aver addolcito li pensieri della giocatrice che, nelle interviste rilasciate ai vari giornali, patinati e non, alla vigilia della sua presanremese, non ha sciolto i dubbi su un suo ritorno in azzurro e anzi ha rincarato la dose sul razzismo con cui si sarebbe scontrata innel passato ma anche nel presente. Sono sempre più coloro che pensano che possa interrompersi la favola in Nazionale di, ritenuta una delle tre più ...