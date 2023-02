Vivi la mascotte experience in occasione di Empoli-Spezia

Leggi su seriea24

Vuoi vivere un'esperienza unica indella sfida tradi sabato 11 febbraio? Partecipa all'asta benefica della Onlus AzzurraFor Charity! Un bambino potrà scendere in campo con le squadre prima dell'inizio della gara e successivamente assisterà alla partita ad un accompagnatore dalla Poltrona dello Stadio Carlo Castellani. Inoltre i vincitori avranno accesso all'esclusiva Field Lounge, un'area hospitality elegante e raffinata dove poter passare i momenti del pre-gara e dell'intervallo, ricevendo in omaggio i gadget ufficiali azzurri. Clicca qui per partecipare all'asta benefica su Charity Stars!