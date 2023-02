Vita da single non ti temo | da Subito i must-have per vivere da soli

Leggi su lilymag

(Di martedì 7 febbraio 2023) Una breve guida tra l’utile e il dilettevole per costruire una casa a misura diin modo smart e con un occhio al portafogli grazie alla second hand. 15 febbraio, giornata deiper scelta, perché consapevoli di ciò che si vuole e perché si sta bene con sé stessi senza accontentarsi di qualcuno solo per la voglia di condividere la routine quotidiana, oppureperché usciti da una relazione e di nuovo in piedi per voltare pagina. Qualsiasi sia il motivo, questa condizione a volte comporta un trasloco in una casa nuova, oppure la necessità di dover rivedere gli spazi della propria. Occasione, questa, che da una parte è uno degli aspetti piacevoli e gratificanti per chi va o torna ada solo – avere uno spazio tutto per sé, da arredare secondo i propri gusti e le proprie ...