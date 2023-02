Vincenzo Comunale al Teatro Nuovo di Napoli | tutto esaurito per lo spettacolo del comico di Zelig

Leggi su ildenaro

(Di martedì 7 febbraio 2023)per lodivenerdì 10 febbraio aldi. L’attore partenopeo salito alla ribalta nazionale grazie alla partecipazione a diversi programmi TV, in particolare, “torna dal vivo – si legge in una nota – con nuovi pezzi di stand up, e materiale improvvisato con il pubblico, in uno show che racchiuderà il meglio dei suoi pezzi di repertorio.è autore di quattro one man show: “Quasi Adulto”, “Sono confuso, ma ho le idee chiare”, “Titolo Provvisorio” ed il più recente “Definitivo3”. “Lo-prosegue la nota tratta svariati temi sociali, affrontati sempre evitando la volgarità e cercando di suggerire punti di vista comici e ...