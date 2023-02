Video l’Eredità 7 febbraio 2023 | Chiara di Girifalco

(Di martedì 7 febbraio 2023)di martedì 7. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, èdi(Catanzaro)., al suo primo tentativo, non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 11.875 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!)....

... ma un maestro con una specificanella storia in quello ... con star Alison Brie Vi ricordiamo che'ultimo lavoro di Franco, ... Somebody I Used To Know , sarà disponibile su Primea ...... in contradanel brindisino. Nella tarda mattinata di ... sfondano col pandino gioielleria in centro ma suona'allarme: ladri ... la nostraintervista cultura & spettacolo 7 Feb 2023 ...

Fare cultura nei territori. Il Registro delle Eredità Immateriali del Molise Agenzia CULT

La Rete Yekatit 12-19 Febbraio chiede di istituire una Giornata sui ... CNCA

Tv: una giovane concorrente di Anacapri in finale all’Eredità su Rai Uno a un passo dal successo alla ghigliottina Capri News

Shoah, i familiari dei sopravvissuti e l’eredità del dolore. VIDEO Sky Tg24