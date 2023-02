Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 febbraio 2023)DEL 7 FEBBRAIOORE 11:20 valeria vernini BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO BLOCCATO SULLAFIRENZE A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME TRA FABRO E ORVIETO DIREZIONESI STA IN CODA SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA DIREZIONESU VIA PRENESTINA TRA VIA DI TORRENOVA E COLLE MONFORTANI NELLE DUE DIREZIONI CODE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DLE PIANO VIABILE SU VIA PONTINA TRA APRILIA E GENIO CIVILE IN DIREZIONE LATINA, DEVIAZIONE CORSO SULLA LATERALE INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO A DIRIAPERTA AL SERVIZIO VIAGGIATORI IN INGRESSO LA STAZIONE DI MANZONI DA valeria vernini E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio ...