Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2023 ore 08 | 45

(Di martedì 7 febbraio 2023)DEL 7 FEBBRAIOORE 08:30 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO ASUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E TIBURTINA E DALLA CASILINA ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E VIA DEL MARE OSTIENSE. IN INGRESSO IN CITTÀ CODE SULLAFIUMIICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E DA VIA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO CODE SULLA COMPLANARE PER IMMISSIONE AL RACCORDO. CODE IN INGRESSO ASU TUTTE LE GRANDI ARTERIE, IN PARTICOLARE SULLA PONTINA TRA CASALAZZARA E VIA LAURENTINA SEGNALIAMO ANCHE DISAGI ALLA ...