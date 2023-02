Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 febbraio 2023)DEL 7 FEBBRAIOORE 07:20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAATTENZIONE AL VENTO FORTE IN A24TERAMO SUL TRATTO URBANO INVECE SI STA IN CODA DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO PRIME CODE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE DIIN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONESUD E APPIA SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO LA NOMENTANA DA TOR LUPARA A COLLEVERDE ANCHE LA SALARIA DA MONTEROTONDO A TENUTA SNATA COLOMBO E ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE INFINE, LA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI TUTTO RICORDIAMO, VERSO IL CENTRO PER LAVORI IN CORSO SENSO UNICO ALTERNATO ...