Viabilità Roma | partiti i lavori sui ‘black points’ con i primi incroci su via Nomentana

(Di martedì 7 febbraio 2023) Questa mattina il Sindaco di, Roberto Gualtieri, insieme all’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, e alla Presidente del II Municipio, Francesca Del Bello, hanno presenziato all’avvio deisul primo “black point” all’o tra viae via Zara. È partito infatti questa mattina il primo degli interventi relativi al primo lotto ditra i 175 più pericolosi e teatro di incidenti già individuati dall’Amministrazione capitolina in tutta la città. Nello specifico si lavorerà su tre intersezioni di via-corso Trieste-via Lazzaro Spallanzani; via-via Zara; corso Trieste-via Zara-via Alessandria; punti nei quali, nel corso degli ultimi 10 anni, si sono verificati 22 incidenti, con 13 feriti ed un morto; il 60% di questi ...

... con i grandi interventi di manutenzione dellache abbiamo da subito avviato per ...Servizi per la Mobilità ha analizzato 30mila incidenti avvenuti negli ultimi dieci anni, ...Agli altri due lotti stanno invece lavorando un'impresa die un'altra di Bologna. Pensato per ... finora è giunto al traguardo nella parte riguardante la: una rotatoria e il terminal per ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2023 ore 08:45 RomaDailyNews

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2023 ore 11:30 RomaDailyNews

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2023 ore 07:30 RomaDailyNews

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2023 ore 19:15 ... RomaDailyNews