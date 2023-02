Via dei Mulini | slittano i lavori per il rifacimento della sede stradale

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’inizio deididi via dei, previsto per mercoledì 8 febbraio, è stato differito a lunedì 13 febbraio per motivi di carattere organizzativo. Pertanto, l’ordinanza n. 3/2023 con la quale è istituito il divieto di sosta con tabellina aggiuntiva “rimozione coatta” su ambo i lati di via deie la chiusura la traffico a trattisuddetta strada da via delle Puglie a Rampa San Barbato entrerà in vigore a partire dalle ore 7 di lunedì 13 febbraio e fino al termine dei. A darne notizia è l’assessore al Traffico, Attilio Cappa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

