Via Arenula se la cava con 3 pagine | la risposta sul caso Donzelli fa infuriare l' opposizione

(Di martedì 7 febbraio 2023) Gli atti su Cospito di cui Delmastro ha parlato al deputato Fdi non sono segreti, secondo il ministero. Ma ai 3 parlamentari Magi, Bonelli e Grimaldi che li hanno richiesti è stato concesso di leggere solo alcune facciate. Il presidente di +Europa: "La burocrazia non può essere asservita alla maggioranza". Ora indaga la procura. E Meloni fa scudo: "Non servono dimissioni"