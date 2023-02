Verso le Regionali | il confronto tra Oriana Ruzzini Alleanza Verdi SI e Roberto Anelli Lega

(Di martedì 7 febbraio 2023) In occasione delle Elezioni2023 proponiamo iltra due candidati bergamaschi al consiglio regionale:SI) e). Questi i temi affrontanti: – è stato approvato all’unanimità il ddl sull’autonomia. E’ la strada giusta per Regione Lombardia? – la sanità rappresenta più dell’80% del bilancio di Regione. Come e in quali direzioni vanno investiti i finanziamenti di Regione? – Giovani e formazione, quali i percorsi per incentivare le politiche delle giovani coppie. – Trasporti e consumo di suolo: gli hub della logistica sono un’opportunità o un limite allo sviluppo del territorio?

Neanche quando i giovani Dem hanno spiegato che ' la posizione assunta per le elezionidall'assessore Volante è da considerarsi a titolo personale, non di tutto il Circolo '. Doppia partita ......vent'anni è origine di flussi migratori che finiscono in Libia in attesa di prendere il mare... L'accordo sta procedendo lentamente anche se il premier etiope e le autoritàtigrine si ...

Verso le Regionali, il confronto tra Loredana Poli e Matteo Saponaro BergamoNews.it

Elezioni regionali: Nogara (Pd): "Ospedale di Bellano verso una sistematica dismissione" Prima Lecco

Risultati Under 17 Regionali Tuttocampo

Regionali, l’Azienda Brescia fissa 10 priorità: «Per vincere le sfide del futuro» Giornale di Brescia

Magenta, gli incontri di Confcommercio verso le Regionali 2023: il ... Ticino Notizie

I primi cittadini hanno ribadito la necessità improrogabile e immediata di adeguamento al 50 per cento, così come da regolamento statale, sottolineando anche la grande disparità della spesa regionale ...I programmi elettorali dei cinque candidati presidente a confronto per capire chi votare alle elezioni regionali Lazio 2023 che si terranno il prossimo 12 e 13 febbraio.