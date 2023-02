Verso le Regionali | il confronto tra Jacopo Scandella PD e Pietro Macconi FdI

(Di martedì 7 febbraio 2023) In occasione delle Elezioni2023 proponiamo iltra due candidati bergamaschi al consiglio regionale:(PD) e(FdI) su questi temi: – Medici di base, case di comunità e liste d’attesa: tre nodi fondamentali di fare sanità in Regione Lombardia. – Trasporti su ferro e su gomma: quali le strategie per rimanere al passo con i tempi moderno, facendo comunque buone pratiche ambientali. – Politiche per la casa: come intervenire, anche per contrastare l’inverno demografico. – Imprese e territorio. Come Regione può incentivare e sostenere il legame tra le due realtà.

