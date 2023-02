Verona Lazio | cori antisemiti dal settore ospiti

(Di martedì 7 febbraio 2023) Secondo Il Messaggero in occasione della partita di ieri sera traalcuni dei 1600 tifosi presenti neldel Bentegodi avrebbero intonato un becero coro antisemita, a poche settimane dopo il giorno della memoria. In tal senso potrebbero quindi arrivare nuovi provvedimenti da parte del Giudice Sportivo nei confronti della. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

... sembrano essersi scrollati di dosso le proprie paure e sembrano aver recuperato la furia agonistica dei tempi di Juric ed obiettivamente il pari con lasta anche stretto al: insomma, la ...Lafallisce l'occasione Champions. Al Bentegodi è 1 - 1 colil risultato sbloccato da una prodezza di Pedro, poi il gol subito dai biancocelesti a inizio secondo tempo: è Ngonge a sfruttare ...

Verona-Lazio 1-1, rivivi la diretta: Pedro gol, pareggio di Ngonge. Sarri quarto Corriere dello Sport

Verona-Lazio: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Hellas Verona-Lazio 1-1: Pedro non basta, biancocelesti quarti in classifica. Cronaca, commento e pagelle della classifica RomaToday

Verona-Lazio 1-1, gol di Pedro e Ngonge Adnkronos

Verona-Lazio 1-1: video, gol e highlights Sky Sport

La Gazzetta dello Sport ha analizzato la corsa salvezza per Sampdoria, Verona e Cremonese: i gialloblù sembrano avere una marcia in più ...Al termine di Verona-Lazio, match terminato 1-1, Nicolò Casale, ex della sfida, ha commentato la prestazione della squadra biancoceleste in zona mista. Queste le dichiarazioni ai media ...