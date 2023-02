Verbania | sequestra figlia 20enne per impedire relazione | arrestato

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – Da qualche giorno un ragazzo 23enne, originario del Bangladesh, e residente a Milano non aveva notizie di una giovane ventenne, anche lei di origini bengalesi, con cui ha da tempo aveva unasentimentale, per questo preoccupato si è rivolto ai carabinieri di Stresa, nel Verbano, raccontando che il loro rapporto era ostacolato dal padre della ragazza poiché probabilmente aveva già combinato un fidanzamento nel loro Paese con un’altra persona. Immediate sono scattate le indagini dei militari che, raggiunta l’abitazione della famiglia, hanno bussato all’appartamento. Dopo qualche reticenza il padre della giovane, un 52enne, ha aperto la porta. Alla prima richiesta di dove fosse lal’uomo ha risposto che era nel Paese d’origine con la madre. Ma, mentre i carabinieri convinti che la ragazza fosse in casa hanno ripetuto la ...