Ventola | «Lautaro Martinez devastante! Inzaghi può ancora crescere»

Leggi su inter-news

(Di martedì 7 febbraio 2023)vedemargini di crescita pere l’Inter, all’indomani della vittoria per 1-0 nel derby col Milan. Alla Bobo TV l’ex attaccante nerazzurro elogia particolarmentee Skriniar. MOLTO MALE – Nicolacondanna Stefano Pioli: «Non me l’aspettavo, però è stata una grande delusione il Milan. Per l’approccio e soprattutto per come aveva preparato la fase di non possesso. Ha messo Divock Origi su Hakan Calhanoglu, i braccetti andavano che era una meraviglia e Alessandro Bastoni aiutava Federico Dimarco. Non mi è piaciuto l’approccio, si vede che era un’improvvisazione in un momento delicato. Per la prima volta non mi è piaciuto Pioli nel post partita, che ha difeso la sua scelta e la riproporrà. Siccome è intelligente capirà che non è una scelta che ...