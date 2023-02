(Di martedì 7 febbraio 2023) Per tre passeggiateda, con la minigonna e orecchini pendenti, nell'autunno del 2005 un poliziotto diera stato sospeso e quindi, a causa di una condotta considerata "riprovevole e che denota mancanza del senso dell'onore e della morale". Ora il Tar del Veneto, come ha riportato il Gazzettino, con unadepositata ieri ha sancito che l’ex, oggi sessantenne, ha diritto di ricevere gli arretrati con percepiti in conseguenza del provvedimento disciplinare.

... nell'autunno del 2005, erano costate molto care ad un poliziotto di: prima fu sospeso, poi ...amministrativi regionali ricostruisce il percorso personale e professionale dell'allora, che ...L'ha sempre sostenuto di non essere 'né gay né transessuale', ma solo di avere piacere nel ... arrivata dopo essersi rivolto al Tar di, per tramite dei suoi avvocati Alfredo Auciello e ...

Venezia, agente destituito perché vestito da donna: sentenza del Tar impone risarcimento Sky Tg24

Venezia, poliziotto licenziato perché si veste da donna: per il giudice ... la Repubblica

Poliziotto vestito da donna viene licenziato, il giudice: «Deve avere gli stipendi arretrati» ilgazzettino.it

A Udine la festa della Polizia locale del Triveneto. In rappresentanza ... Live Comune di Venezia

Dragusin, l'agente: «Dopo il Venezia è scattato il riscatto per il Genoa» Pianetagenoa1893.net

VENEZIA - A distanza di quasi vent'anni un ex poliziotto transgender ha ottenuto dal Tar del Veneto il diritto di ricevere gli arretrati non percepiti in conseguenza del provvedimento disciplinare ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...