“Usava il figlio di nove anni come bersaglio per la balestra” | a processo il padre

(Di martedì 7 febbraio 2023)ildiuncontro cui scagliare frecce da. La procura di Latina ha chiesto il rinvio a giudizio per un uomo di 40accusato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato arrestato venerdì scorso con l’accusa di spaccio di stupefacenti, dopo che ilaveva detto agli inquirenti di aver visto cocaina quando stava con il, chiamata “veleno per topi”. Durante i colloqui, il bambino ha anche confermato gli abusi subiti dal, raccontando storie al limite dell’incredibile. Secondo quanto dichiarato, l’uomo a volte lo faceva appoggiare alla parete e iniziava a lanciargli contro frecce da. Altre volte lo prendeva di mira ...