Usa | un’altra donna data per morta “resuscita” nell’impresa di pompe funebri

(Di martedì 7 febbraio 2023) Dopo il caso dellaritrovata viva in un sacco per cadaveri“resurrezione” si verifica negli Stati Uniti. Si tratta di un’anziana 82 enne dichiaratain una casa di cura di New York. Che è stata poi ritrovata in fin di vita tre ore dopodidove era stata portata. Secondo quanto riporta il Guardian, lasi trovava sabato al Water’s Edge Rehab and Nursing Center di Port Jefferson, a Long Island. I sanitari hanno dichiarato il suo decesso. Poco dopo è stata portata alla OB Davis Funeral Homes di Miller Place. E qui si è scoperto che era in grado di respirare alle 14.09. Perciò è stata riportata in ospedale. La polizia ha dichiarato che il caso di New York è stato segnalato all’ufficio del procuratore generale dello Stato ...