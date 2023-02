Usa il figlio di 9 anni come bersaglio per la balestra | papà a processo

(Di martedì 7 febbraio 2023) Un bambino di 9utilizzato, sia fisso che mobile, per i lanci con ladel padre. Una storia di violenze domestiche che arriva da Sabaudia, in provincia di Latina, dove un uomo di 39è stato arrestato con l'...

- - > Come riporta Il Corriere della Sera , durante le indagini è emerso che l'uomo utilizzava ilcome bersaglio fisso o mobile, scoccando le frecce mirando dalla vita in giù . Non solo, il ...Ildel 40enne, nella deposizione protetta, ha fatto riferimento proprio a della sostanza che girava per casa e che sarebbe appunto cocaina. "La chiamava veleno per topi" si legge nel verbale.

Un 40enne di Latina rischia di finire a processo con l'accusa di aver preso il figlio di 9 anni come bersaglio per tirare le frecce della sua balestra. L'ipotesi di reato è maltrattamenti in famiglia.Un 40enne è accusato di maltrattamenti sul figlio. Lo avrebbe anche percosso a cinghiate. La settimana scorsa l'uomo è stato arrestato per spaccio di droga ...